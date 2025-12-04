La proposta del Pd sull' antisemitismo divide il campo largo Bonelli | Va ritirata

Volano gli stracci nel "campo largo". Il casus belli è da ricercare in un testo firmato da undici senatori del Partito democratico, che contiene "norme per il contrasto all'antisemitismo". Un disegno di legge che non è piaciuto ad Angelo Bonelli. Secondo il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e. 🔗 Leggi su Today.it

