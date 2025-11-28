Campi Flegrei il boato e la paura dopo la doppia scossa alle 16.29 | ‘Più forte della scossa’
La doppia scossa del 28 novembre che ha fatto sobbalzare i Campi Flegrei. È successo tutto alle 16.29 di venerdì 28 novembre, in un pomeriggio che sembrava destinato a concludersi senza scosse di rilievo. Invece, in meno di dieci secondi, la caldera dei Campi Flegrei ha registrato due terremoti distinti, entrambi avvertiti in maniera netta dalla popolazione. Il primo, una magnitudo 2.6, localizzato nel golfo di Pozzuoli a circa 2 chilometri di profondità; il secondo, di magnitudo 2.7, poco più a nord, in mare davanti ad Arco Felice, a circa un chilometro sotto il livello del mare. Chi vive nell’area flegrea descrive un boato improvviso, seguito da un movimento secco, tipico degli eventi superficiali che caratterizzano il bradisismo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
