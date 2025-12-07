Ceis si chiude un’era Don Dossetti si dimette | Ma continuerò la lotta Paradise Street? Una resa

di Daniele Petrone Don Giuseppe Dossetti, si chiude un’era: non sarà più presidente del suo Ceis. "L’età, qualche problemino fisico e le due parrocchie che gestisco (San Pellegrino e Buon Pastore, ndr) mi portano a dover alleggerire l’impegno. Mi sono confrontato a lungo coi miei collaboratori prima di prendere la decisione, ma il mio è solo un passo di lato: resto come volontario e responsabile della Fondazione Solidarietà Reggiana che raggruppa anche il Ceis". Quindi nessun retroscena come fu per l’addio da socio alla Dimora d’Abramo nel 2016, la cooperativa che gestisce i migranti che venne accusata di fare business rispetto alla missione per cui era nata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

