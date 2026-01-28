L’autostrada italiana si è riempita di veicoli fermi in colonna, con code che si estendono per chilometri. Il maltempo continua a colpire diverse parti del Paese, provocando alluvioni e frane che bloccano le strade principali. Agenti e mezzi di soccorso sono al lavoro per gestire il caos e aiutare le persone intrappolate. La situazione resta critica e si teme che le condizioni possano peggiorare nelle prossime ore.

Il maltempo sta mettendo in ginocchio diverse zone del Paese, che nelle ultime ore si trovano ad affrontare disagi significativi e conseguenze pesanti. Una frana, innescata dalle recenti alluvioni, ha interessato un tratto autostradale, provocando rallentamenti e code estese, con ripercussioni sui viaggiatori e crescente preoccupazione tra i residenti locali. La situazione ha reso necessario attivare misure straordinarie per la circolazione e i servizi di viabilità, mentre le autorità monitorano l’evolversi degli eventi per garantire sicurezza e percorsi alternativi. Code e rallentamenti sulla principale autostrada costiera. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Alluvione e frana, caos totale sull’autostrada italiana: code per chilometri

La strada statale Aurelia è paralizzata da una frana che ha bloccato il traffico.

Un incidente in autostrada ha causato un violento schianto, portando a lunghe code e disagi per gli automobilisti coinvolti.

