Incidente sull’Autostrada del Sole lunga coda fra Umbria e Toscana

Nella giornata del 28 dicembre 2025, si è verificato un incidente sull’autostrada del Sole, all’altezza di Fabro, in provincia di Terni. L’incidente si è verificato intorno alle 12:15 e ha causato una lunga coda tra Umbria e Toscana. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e ripristinare la normale circolazione.

Fabro (Terni), 28 dicembre 2025 – Incidente stradale sull' autostrada del Sole all'altezza di Fabro, intorno alle 12,15. L'incidente è avvenuto poco dopo Fabro nel tratto compreso tra Orvieto e Chiusi, in direzione di Firenze, dove si è formata una coda di 8 chilometri. Attualmente il traffico transita su una corsia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 5° Direzione di Tronco di Fiano di Autostrade per l'Italia. Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze, si consiglia di uscire a Orvieto, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Chiusi.

