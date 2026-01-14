Calzolari BolognaFiere | Edizione record di Marca con 10 padiglioni e 1580 espositori

L'edizione 2026 di Marca si presenta con numeri significativi, evidenziando una crescita a due cifre. Con 10 padiglioni, 1.580 espositori e 25.000 visitatori attesi, la manifestazione si conferma come un punto di riferimento nel settore della grande distribuzione. La partecipazione di oltre 5.000 buyer, inclusi quelli internazionali, sottolinea l'importanza dell’evento e la sua capacità di attrarre attori da tutto il mondo.

"I numeri dell'edizione 2026 di Marca sono veramente importanti, stiamo parlando infatti di una crescita a due cifre: 10 padiglioni, 28 catene della grande distribuzione, 25 mila visitatori attesi, 1580 espositori, 5000 buyer, compresi quelli che vengono da oltreoceano arrivati grazie alla collaborazione con Ice. Una dimensione, dunque, che non è soltanto italiana,

