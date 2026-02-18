Caltanissetta Addio a Lillo Turchio costruttore di città e di valori

Caltanissetta perde Lillo Turchio, il costruttore che ha contribuito a trasformare il volto della città e a diffondere i valori tradizionali. La sua morte, avvenuta lo scorso 18 febbraio, ha colpito la comunità, soprattutto perché proprio in quella data, nel giorno del suo 89° compleanno, Turchio ha lasciato un’impronta indelebile con le sue opere e il suo impegno. Turchio, che ha iniziato la sua carriera negli anni Settanta, ha realizzato numerosi edifici pubblici e privati che ancora oggi dominano il paesaggio urbano, e molti ricordano il suo ruolo di figura di riferimento

Caltanissetta saluta Lillo Turchio, il costruttore che plasmò la città e i suoi valori. Caltanissetta piange la scomparsa di Giuseppe “Lillo” Turchio, figura chiave nello sviluppo edilizio della città tra gli anni Settanta e Ottanta, avvenuta il 18 febbraio 2026, giorno del suo 89° compleanno. Imprenditore edile, appassionato di calcio e uomo di profonda umanità, Turchio ha lasciato un segno indelebile nel tessuto sociale e urbanistico del capoluogo nisseno. La sua storia incarna un’epoca di crescita e trasformazione per Caltanissetta, un periodo in cui l’edilizia rappresentava un motore di riscatto e modernizzazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

