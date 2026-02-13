PD Caltanissetta | un anno di ascolto nei quartieri per raccogliere bisogni e proposte per la città

Il PD di Caltanissetta avvia un anno di ascolto nei quartieri, coinvolgendo i residenti per raccogliere bisogni e proposte concrete, in risposta alle crescenti richieste di partecipazione e attenzione alle esigenze quotidiane della città.

Il PD di Caltanissetta lancia un anno di ascolto nei quartieri: una sfida di prossimità. Il Partito Democratico di Caltanissetta ha dato il via a un’ampia iniziativa di ascolto dei cittadini, che proseguirà per tutto il 2026, con l’obiettivo di ricostruire un dialogo diretto con la comunità e affrontare le problematiche locali. L’iniziativa, presentata il 13 febbraio, mira a superare la distanza tra politica e cittadini, raccogliendo bisogni e desideri per costruire un progetto politico condiviso. Un approccio capillare per comprendere la città. L’iniziativa del PD si configura come una risposta alla crescente richiesta di una politica più vicina alle esigenze dei cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

