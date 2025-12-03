Città di Castello in lutto è morto Giuseppe Valori

Perugiatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Città di Castello in lutto per la scomparsa di Giuseppe Valori, storico ragioniere generale del comune tifernate. Cordoglio dal sindaco Luca Secondi e da tutta la giunta. Per anni figura di riferimento dell'ente dove ha ricoperto ruoli di primaria importanza nel settore economico-finanziario. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Citt224 Castello Lutto 232