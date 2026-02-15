Due sciatori sono morti e uno è rimasto ferito gravemente dopo essere stati travolti da una valanga fuori pista a Courmayeur. La slavina si è staccata ieri pomeriggio, mentre i tre sciatori scendevano in un’area non segnata, senza protezioni. Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso, con i soccorritori che cercano eventuali altri dispersi tra la neve.

Tre sciatori sono stati travolti: due sono stati estratti vivi e trasportati in condizioni gravissime all’ospedale di Aosta, mentre per il terzo non c’è stato nulla da fare. La seconda vittima è morta dopo essere arrivata nella struttura sanitaria È di due morti e un ferito gravissimo il bila. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Valanga fuoripista a Courmayeur, morti due sciatori, un ferito grave, ricerche in corso per altri eventuali dispersi - VIDEO

Una valanga si è staccata nel canale dei Vesses, sopra Courmayeur, e ha travolto alcuni sciatori che stavano scendendo fuoripista.

Questa mattina in Valtellina due sciatori sono morti dopo essere stati travolti da una valanga.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.