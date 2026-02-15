Valanga a Courmayeur sciatori travolti fuoripista | un morto e 2 feriti gravissimi Si cercano dispersi
Una valanga si è staccata questa mattina in Val Veny, sopra Courmayeur, travolgendo alcuni sciatori fuoripista e causando un morto e due feriti gravissimi. L’incidente ha coinvolto un gruppo di appassionati che stava scendendo fuori dalle piste battute, e le operazioni di ricerca sono ancora in corso per trovare eventuali dispersi.
Courmayeur, 15 febbario 2026 – È di un morto e due feriti gravissimi il bilancio provvisorio della valanga caduta questa mattina in Val Veny, sopra Courmayeur. I soccorritori hanno estratto la salma dalla neve, mentre i feriti sono stati trasportati d’urgenza all'ospedale di Aosta. Gli sciatori sarebbero stati coinvolti mentre stavano scendendo fuoripista nel canale del Vesses. Sul luogo della valanga proseguono le ricerche per escludere che ci siano altri sciatori sepolti: si ipotizza che ci siano altre tre persone coinvolte. Sul posto stanno operando 15 soccorritori, un medico, tre unità cinofile e due elicotteri del soccorso alpino valdostano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
