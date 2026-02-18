Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi | orari 18 febbraio tv streaming italiani in gara

Oggi, mercoledì 18 febbraio, si svolge la quindicesima giornata di gare alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, e gli atleti italiani cercano di mantenere alta la posizione nel medagliere. Dopo aver conquistato nove medaglie d’oro grazie alla vittoria nell’inseguimento maschile di speed skating, gli azzurri puntano a ottenere altri successi. Sono in programma nove competizioni che tengono incollati gli spettatori davanti a tv e dispositivi digitali.

Oggi mercoledì 18 febbraio va in scena la quindicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio nove titoli e l’Italia vuole continuare a sognare in grande: gli azzurri stanno cercando di difendere il secondo posto nel medagliere dopo aver toccato quota nove ori grazie al trionfo nell’inseguimento maschile di speed skating, ora si proverà a rimpinguare ulteriormente il bottino. La staffetta femminile di biathlon punterà in alto, fronteggiando la Francia e le altre big del circuito ad Anterselva: Lisa Vittozzi sarà chiamata a chiudere la gara dopo aver conquistato la medaglia d’oro nell’inseguimento, l’altra veterana Dorothea Wierer è stata schierata in seconda frazione e farà da cerniera tra Hannah Auchentaller e Michela Carrara. 🔗 Leggi su Oasport.it

