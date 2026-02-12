Oggi si alza il sipario sulle partite di hockey ghiaccio maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo le gare di ieri, con la Slovacchia che ha battuto la Finlandia e l’Italia che ha tenuto testa alla Svezia, il torneo entra nel vivo. Le squadre si preparano a scendere in pista con orari e dirette TV e streaming già pronti per gli appassionati. La competizione si fa più intensa e gli eventi di oggi promettono di offrire molte emozioni.

Dopo le gare di apertura di ieri, con la Slovacchia a strapazzare la Finlandia (4-1) e l’Italia ha tenere botta in una gara impari – almeno alla vigilia – contro la Svezia (alla fine solo 5-2 per gli scandinavi), il torneo maschile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è pronto a prendere velocità. In questo giovedì 12 febbraio infatti, saranno ben 4 gli incontri in agenda. Per il Gruppo A andranno in scena Svizzera-Francia, alle ore 12.10, e un interessante Cechia-Canada, alle 16.40, mentre in serata, in contemporanea dalle 21.10, sarà la volta del Gruppo C con Germania-Danimarca e soprattutto il debutto di Team USA che se la vedrà con la Lettonia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario hockey ghiaccio maschile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 12 febbraio, tv, programma, streaming

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Questa mattina alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si accendono i riflettori sul torneo maschile di hockey su ghiaccio.

Questa mattina le partite di hockey su ghiaccio femminile continuano alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Quando gioca l’Italia nell’hockey ghiaccio maschile alle Olimpiadi 2026? Orari, calendario partite, tv; Milano Cortina 2026, il calendario delle gare e dove vederle in tv; Olimpiadi Milano Cortina 2026, il calendario con tutte le gare e le date delle finali; Milano-Cortina: il calendario completo delle gare.

Calendario hockey ghiaccio maschile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 11 febbraio, tv, programma, streamingL'attesa è finita. Il torneo maschile di hockey su ghiaccio è pronto a decollare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 mandando in scena i suoi primi ... oasport.it

Quando Italia-Svezia oggi in tv, hockey ghiaccio maschile Olimpiadi: orario, programma, streamingSiamo pronti per vivere l'esordio ufficiale del torneo di hockey ghiaccio maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo che la ... oasport.it

Il calendario delle finali di Coppa Italia 2025/26 di hockey su pista x.com

Terza variazione calendario gare di Campionato di Serie A1 2025/26 di hockey su pista per Coppe Europee - facebook.com facebook