Calendario hockey ghiaccio maschile oggi Olimpiadi 2026 | orari partite 11 febbraio tv programma streaming

Questa mattina alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si accendono i riflettori sul torneo maschile di hockey su ghiaccio. Alle 10, l’Italia scende in campo contro una delle favorite, mentre nel pomeriggio ci saranno altre partite che promettono grande spettacolo. Le gare si svolgono all’Arena Santagiulia di Milano, con la diretta in tv e in streaming. È il momento di seguire da vicino le prime emozioni di questa competizione tanto attesa.

L’attesa è finita. Il torneo maschile di hockey su ghiaccio è pronto a decollare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 mandando in scena i suoi primi match sul ghiaccio dell’Arena Santagiulia della città meneghina. In questo mercoledì 11 febbraio, saranno 2 gli incontri in agenda tutti riguardanti la Pool B: si comincia alle 16.40 con un interessantissimo Slovacchia-Finlandia, per poi virare alle 21.10 sul debutto tostissimo dell’Italia che dovrà fronteggiare la Svezia, squadre che insieme a USA e Canada è tra le favorite per la conquista delle medaglie. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, della giornata odierna (mercoledì 11 febbraio) del torneo di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

