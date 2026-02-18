Calendario del tour WWE in Italia | tutte le e le tappe
La WWE ha annunciato il calendario del suo tour in Italia, portando una serie di eventi nel paese. La scelta di organizzare diverse tappe nasce dalla crescente domanda di wrestling tra gli appassionati italiani. Nelle prossime settimane, i fan potranno assistere a spettacoli dal vivo in diverse città, tra cui Roma e Milano, dove si aspettano grandi numeri di spettatori.
Il pubblico italiano si prepara a vivere una stagione di wrestling di livello internazionale, con una presenza prolungata della WWE nel paese e una combinazione di eventi televisivi e tappe live che attraversano diverse città. L’annuncio evidenzia un’impostazione ambiziosa, volta a valorizzare il mercato italiano all’interno di un tour europeo di grande rilievo, con l’Italia al centro di un piano logistico studiato per massimizzare la visibilità dei campioni. La conferma del clash in italy, previsto per 31 maggio a Torino, segna l’avvio di un periodo ricco di appuntamenti di alto profilo. La carovana guidata dalla dirigenza principale non si limiterà a un singolo evento, ma distribuirà show di punta e tappe non televisive lungo tutto il territorio per offrire un’esperienza completa al pubblico italiano. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
