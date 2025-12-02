Calendario Coppa del Mondo slittino 2025-2026 | il programma e tutte le tappe Non c’è Cortina

Ci siamo! Scatta ufficialmente la Coppa del Mondo di slittino 2025-2026. Siamo giunti alla quarantanovesima edizione della manifestazione organizzata dalla FIL che si andrà a incastrare con il percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La stagione inizierà nel corso del fine settimana in arrivo con l’esordio di Igls-Innsbruck (Austria) sull’Olympia Eiskanal quindi si partirà per la trasferta nordamericana con Park City (12-13 dicembre) sulla Pista dello Utah Olympic Park, quindi terzo appuntamento a Lake Placid (19-20 dicembre) sulla Pista del Monte Van Hoevenberg. Dopo l’anno nuovo si ripartirà da Sigulda (Lettonia) il 3-4 gennaio, quindi si inizierà con le tappe teutoniche. 🔗 Leggi su Oasport.it

