Da domenica 28 dicembre 2025 a domenica 4 gennaio 2026 si disputerà la 20ma edizione del Tour de Ski, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: come già accaduto nella scorsa stagione, la manifestazione si svolgerà interamente in Italia, tra Dobbiaco e la Val di Fiemme. A differenza dello scorso anno le tappe scenderanno da 7 a 6: confermate 4 frazioni a Dobbiaco, mentre scendono da 3 a 2 quelle in Val di Fiemme, dove non si disputerà lo skiathlon. In questa edizione i due giorni di riposo sono fissati per martedì 30 e venerdì 2. Si partirà da Dobbiaco: domenica 28 dicembre ad aprire le danze sarà la sprint in tecnica libera, seguita lunedì 29 dalla 10 km in tecnica classica con partenze ad intervalli, che farà da preludio al primo giorno di riposo, fissato per martedì 30. 🔗 Leggi su Oasport.it

Tour de Ski 2026: il percorso e le tappe. Tutte le frazioni tra Dobbiaco e Val di Fiemme

