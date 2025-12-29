Il calendario ufficiale del curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 include date e orari di tutte le partite dell’Italia. A meno di un mese dall’inizio dei Giochi, previsto dal 4 al 22 febbraio, gli appassionati possono consultare le informazioni per seguire le performance degli atleti italiani in questa disciplina. Ecco le date e gli orari degli incontri che coinvolgeranno la nazionale italiana di curling durante l’evento olimpico.

Manca ormai poco più di un mese al via dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma da mercoledì 4 a domenica 22 febbraio. Il curling aprirà le danze già due giorni prima della cerimonia inaugurale con alcuni match di doppio misto e non si fermerà mai (sarà l’unico dei sedici sport ad avere ben 19 giornate di gara) fino all’ultimo atto del torneo femminile. L’Italia, in qualità di Paese ospitante, sarà presente in tutte e tre le specialità: doppio misto, uomini e donne. Con l’assegnazione degli ultimi pass avvenuta al recente torneo di qualificazione a cinque cerchi in Canada, si è delineato finalmente il quadro completo delle squadre partecipanti ed è stato ufficializzato di conseguenza anche il calendario dei round robin. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, il calendario ufficiale delle Olimpiadi 2026. Date e orari di tutte le partite dell’Italia

