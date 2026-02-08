Classifica curling misto Olimpiadi | l’Italia si gioca tutto nelle ultime due partite

L’Italia del curling si gioca tutto nelle ultime due partite del torneo di doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nella quinta giornata del round robin, Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno vinto contro la Repubblica Ceca e si sono mantenuti al secondo posto. La loro posizione resterà in bilico in attesa delle ultime sfide serali, decisive per qualificarsi alla fase successiva.

Prosegue la quinta giornata del round robin del torneo di doppio misto del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: Amos Mosaner e Stefania Constantini liquidano la Cechia e resta al secondo posto in attesa della sessione serale. I risultati arrivati nell’ undicesima sessione, però, non permettono ancora all’ Italia di dormire sonni tranquilli: gli azzurri restano al secondo posto, appaiati agli Stati Uniti, non ancora incontrati, con 5 vittorie in 7 incontri. In testa alla graduatoria e con il pass per le semifinali già in tasca, perde l’imbattibilità la Gran Bretagna, che resta al comando con 7 vittorie in 8 sfide, mentre alle spalle di azzurri e statunitensi si issa la Svezia, con lo scontro diretto con gli azzurri in proprio favore, quarta con 4 successi, raccolti però in 8 incontri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica curling misto Olimpiadi: l’Italia si gioca tutto nelle ultime due partite Approfondimenti su Milano Cortina 2026 A che ora gioca l’Italia oggi nel curling misto, Olimpiadi 2026: programma 5 febbraio, avversarie, tv, streaming Oggi l’Italia debutta nel curling misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A che ora gioca l’Italia oggi nel curling misto, Olimpiadi 2026: programma 6 febbraio, avversarie, tv, streaming Oggi, venerdì 6 febbraio, l’Italia scende in campo nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Constantini e Mosaner da FAVOLA! ORO storico nel Curling | PECHINO 2022 | HIGHLIGHTS Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Italia di cuore e di fortuna, ma che vittoria! Norvegia ko 6-5; Classifica curling misto Olimpiadi: Canada in fuga, Constantini/Mosaner devono inseguire; Curling, Constantini-Mosaner battono l'Estonia; Olimpiadi: 2 su 2 per l'Italia nel curling, bene gli azzurri del pattinaggio di figura. Classifica curling misto: l’Italia resta in zona semifinali, ma si è riaperto tuttoLa quarta giornata del round robin del torneo di doppio misto del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 non è foriera di buone nuove per ... oasport.it LIVE Italia-Cechia 8-2, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri non sbagliano un tiro! Cechia travolta con facilitàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRAN BRETAGNA DI 14.37 CURLING MISTO DALLE 19.05 15.58 Per il momento è tutto amici di ... oasport.it Sì ragazzi! Che fatica… ma Amos e Stefania ribaltano un match che si era messo malissimo. Norvegia battuta 6-5, contro il powerplay finale dei norvegesi. Vittoria preziosissima per la classifica. #MilanoCortina2026 #curling #Mosaner #Costantini x.com Fenomenale il duo azzurro! Seconda vittoria giornaliera, per il duo misto del Curling Costantini-Mosaner piegano l'Estonia per 7 a 4. Una vittoria sofferta ma pesantissima per la classifica! Per ascoltare l'evento integrale https://api.spreaker.com/v2/episode facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.