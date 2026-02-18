Calciomercato Inter LIVE | retroscena su Icardi incontro in programma per il rinnovo di Calhanoglu

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com

Calciomercato Inter LIVE: Incontro in programma per il rinnovo di CalhanogluL'Inter ha avviato una trattativa importante con Calhanoglu per il rinnovo, dopo che il giocatore ha espresso il desiderio di restare in nerazzurro.

Mercato Inter, in programma un incontro per il rinnovo di Calhanoglu: i dettagli e l’offerta nerazzurraHakan Calhanoglu sarà al centro di un nuovo incontro tra l’Inter e i suoi agenti, dopo che la società ha deciso di offrire un rinnovo contrattuale.

Argomenti discussi: Clamoroso retroscena Pavard: Durante la gara con l’Udinese il suo agente chiamò l’Inter per…; Kalulu-Bastoni, Bordocam svela i retroscena di Inter-Juventus e la frase di Lautaro: Non è giallo ma ormai l'arbitro ha fischiato; Retroscena Inter, Dumfries-Liverpool e il motivo dello stop: bloccato il sostituto; Retroscena CorSport: Inzaghi voleva Bremer all’Inter, fu a un passo. Poi convinse Zhang a….

