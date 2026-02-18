calciomercato inter le inglesi su esposito e dimarco ma si lavora per i rinnovi

Le squadre inglesi mostrano interesse per Esposito e Dimarco dell’Inter, motivando le trattative di mercato. Intanto, i dirigenti nerazzurri lavorano sui rinnovi dei contratti, con incontri già programmati nelle prossime settimane. Uno dei due giovani, Esposito, sta facendo vedere di meritare la fiducia di Chivu con prestazioni convincenti in allenamento e partite ufficiali.

Calciomercato Inter, Manchester United su Dimarco? Arriva la smentita che gela gli inglesiIl Manchester United non ha intenzione di acquistare Federico Dimarco, spiega Bruno Longhi, giornalista esperto di calcio.

Inter, Marotta lavora ai rinnovi: Bisseck e Pio Esposito da blindareL'Inter lavora ai rinnovi contrattuali di alcuni giovani talenti, tra cui Bisseck e Pio Esposito, per consolidare il proprio assetto.

