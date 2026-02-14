Calciomercato Inter Manchester United su Dimarco? Arriva la smentita che gela gli inglesi

Il Manchester United non ha intenzione di acquistare Federico Dimarco, spiega Bruno Longhi, giornalista esperto di calcio. La notizia circolata nelle ultime ore aveva alimentato le speranze dei tifosi nerazzurri, ma il giornalista ha confermato che i Red Devils non hanno fatto offerte ufficiali né mostrato interesse concreto per il difensore dell’Inter. Longhi ha aggiunto che, al momento, non ci sono trattative in corso tra i due club riguardo al giocatore.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Bruno Longhi, noto giornalista, ha spento sul nascere le voci che vorrebbero il Manchester United su Dimarco. Il clima attorno al Derby d'Italia si scalda non solo per la classifica, che vede l'Inter di Cristian Chivu al comando con 58 punti, ma anche per le sirene del mercato internazionale. L'indiscrezione sulla presenza di emissari del Manchester United per osservare Federico Dimarco ha scosso l'ambiente, ma a riportare tutti con i piedi per terra ci pensa un veterano dell'informazione sportiva come Bruno Longhi. Calciomercato Inter, Manchester United su Dimarco? Longhi frena: «Tutti i big club hanno osservatori a San Siro, ma Federico non ha più bisogno di esami»"».