Calcio serie C per il Grifo il primo passo è ritrovare un' identità

Il Perugia ha vissuto un inizio di anno turbolento, dopo un mercato di gennaio molto atteso. La causa è legata alle prestazioni altalenanti della squadra, che hanno frenato le ambizioni di miglioramento. I risultati recenti mostrano una squadra ancora alla ricerca di un’identità chiara, con prestazioni poco convincenti contro avversari alla portata. La squadra dovrà ritrovare sicurezza e compattezza per uscire dalla crisi. La prossima sfida sarà determinante per capire se il Grifo riuscirà a riprendere il cammino giusto.

Il turno di sosta servirà a Giovanni Tedesco, chiamato anche lui a dare risposte, a capire su quale sistema di gioco e quali interpreti puntare. Il test di domani con la Primavera può far capire qualcosa in merito Il mercato scintillante di gennaio aveva fatto sperare tutti di poter dare la spallata decisiva al proprio campionato, invece le ultime prestazioni contraddittorie hanno rimesso il Perugia in piena bagarre. Senza contare che nel prossimo weekend, in cui non si scenderà in campo per i noti motivi, la situazione potrebbe anche peggiorare. Ci sarebbe poi una terza via, quella della cosiddetta "forbice": ma servirà arrivare almeno quartultimi e ovviamente, continuare a fare punti.