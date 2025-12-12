Calcio serie C il Grifo obbligato a ripartire Tedesco | Bisogna reagire da uomini

Il Perugia di serie C si trova a un punto di svolta, con l'obbligo di reagire dopo un inizio di campionato difficile. La trasferta di Campobasso rappresenta un'occasione fondamentale per interrompere la striscia negativa e risollevare il morale della squadra, sotto la guida di Tedesco che invita a mostrare carattere e determinazione.

Il Perugia rischia di chiudere l'anno solare senza vittorie esterne e quella di Campobasso rappresenta un'opportunità non più procrastinabile.La priorità è e deve essere il raggiungimento dell'obbiettivo finale, ma è inevitabile che la pressione visto il blasone della piazza continui a salire.Va. Perugiatoday.it

