Calcio serie C in trecento per il Grifo al Natale Biancorosso | Nessuno molli

Il Natale Biancorosso si rinnova con la tradizionale serata conviviale dedicata ai tifosi del Perugia Calcio di Serie C. Quest’anno, l’evento ha visto la partecipazione di circa trecento sostenitori, uniti dall’entusiasmo e dalla volontà di supportare la squadra. Un’occasione per rafforzare lo spirito di gruppo e alimentare la speranza di una stagione positiva.

“Non mollare fino alla fine” è il monito del Natale Biancorosso, la serata conviviale organizzata sotto le Feste dal Centro di Coordinamento Perugia Clubs.Erano in più di 300 i partecipanti all'evento, che ha visto la partecipazione di squadra, staff tecnico e società al gran completo; non c'era. Today.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. 19 NOVEMBRE 2025 SERIE C CERIGNOLA, TRECENTO VOLTE LUCA RUSSO OTTO ANNI IN GIALLOBLÙ Calcio serie C, in trecento per il Grifo al Natale Biancorosso: "Nessuno molli" - E' questo il monito della serata organizzata dal Centro Coordinamento a ridosso delle feste. perugiatoday.it

