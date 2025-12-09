L’Audax si rimette in moto Francini spinge la Rufina

L’Audax riprende il cammino con determinazione, con Francini che guida la Rufina verso una vittoria importante. Sebbene il risultato possa sembrare scontato contro il fanalino di coda Pienza, l’incontro dimostra che anche le sfide più facili richiedono attenzione e concentrazione.

Non chiamatela una vittoria scontata. Certo, l’avversario era il fanalino di coda Pienza, e spesso gli ultimi della classe giocano con la mente più sgombra e si trasformano in trappole insidiose. Ma la Rufina ha saputo rispondere cancellando in un colpo solo le scorie dell’inatteso e amaro scivolone casalingo contro il Casentino Academy. Il successo in terra senese è stata una dimostrazione di carattere e una boccata d’ossigeno fondamentale per la Rufina del tecnico Alessandro Francini. Una reazione che mantiene vive le ambizioni del club che attualmente si conferma l’unica squadra delle sette fiorentine nel girone C, a non mollare la presa sulla capolista Sinalunghese con un distacco di cinque punti, recuperabili con un girone di ritorno a disposizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net