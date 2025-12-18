Calcio Coppa Italia Audax bestia nera della Sinalunghese Un’altra sconfitta ma con eliminazione

Ancora una volta, l’Audax Rufina dimostra la sua determinazione affrontando la Sinalunghese nella Coppa Italia. Nonostante la sconfitta per 2-1, i ragazzi mostrano grinta e impegno, ma l’eliminazione è ormai inevitabile. Una partita intensa in cui ogni occasione conta, e il desiderio di migliorare resta vivo. Un risultato che lascia l’amaro, ma anche la volontà di ripartire con energia.

AUDAX RUFINA 2 SINALUNGHESE 1 AUDAX RUFINA: Moretti, Piccini, Falcini, Grazzini, Benettini, Gurioli, Rachidi, Gori, Di Vico, Fioravanti, Bachi. Panchina: Pecorai, Sequi, Marconi, Fumelli, Maccari, Travaglini, Ceramelli, Razzauti, Chiariello. Allenatore Francini. SINALUNGHESE: Marini, Bonechi, Chottong, Bongini, Celestini, Gagliardi, Nannoni, Dema, Bardelli, Bucaletti, Miccio. Panchina: Tedeschi, Cresti A., Palazzesi, Fineschi, Cardinali, Palazzi, Redi, Parri, Sacco. Allenatore Testini. Arbitro Magrini di Pistoia (Bello-Abdulkadir). Reti: 43' Di Vico, 55' Chottong, 89' Chiariello. RUFINA – Non porta bene il campo di Rufina alla Sinalunghese che nel giro di tre giorni perde ancora contro l'Audax, che aveva battuto i rossoblù anche in campionato domenica scorsa.

