Calcio | martedì nero per le italiane in Champions Juve travolta dal Galatasaray Atalanta KO contro il Dortmund

Martedì negativo per le squadre italiane in Champions League: la Juventus ha subito una pesante sconfitta contro il Galatasaray, mentre l’Atalanta è uscita sconfitta contro il Borussia Dortmund. La Juventus è stata travolta dai turchi, che hanno segnato tre gol nel primo tempo, rendendo difficile il recupero. L’Atalanta, invece, ha perso in casa con un risultato di 2-0, complicando la qualificazione alla fase a gironi.

Un martedì oltremodo negativo per le due squadre italiane impegnate quest'oggi nei cruciali play-off validi per la UEFA Champions League 2025-2026 di calcio. Sia la Juventus che l' Atalanta sono uscite sconfitte dalle rispettive sfide, complicando non poco la possibilità di poter passare il turno. Passivo molto pesante in tal senso per la Vecchia Signora, battuta fuori casa dal Galatasaray con il risultato di 5-2. Un match partito con il piede giusto per i bianconeri che, dopo essere passati in svantaggio al 15' a casa della rete di Gabriel Sara, hanno immediatamente ripristinato gli equilibri con Koopmeiners, a segno sessanta secondi dopo.