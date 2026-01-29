champions ai playoff inter contro benfica o bodo juve bruges o galatasaray atalanta rischio dortmund

Le squadre italiane si preparano a lottare nei playoff di Champions League. L’Inter sfida Benfica o Bodo, la Juventus affronta Bruges o Galatasaray, mentre l’Atalanta rischia di incontrare il Dortmund. Nessuna delle tre ha passato direttamente il turno, e ora devono conquistare la qualificazione in queste sfide. La corsa continua, e il futuro delle squadre italiane è tutto da scrivere.

Nessuna italiana è tra le reginette d'Europa qualificate direttamente agli ottavi di Champions League, ma se Inter, Juventus e Atalanta accedono ai playoff come teste di serie, il Napoli campione d'Italia deve invece salutare il maggior torneo continentale. È il verdetto dell'ultima, emozionante giornata della fase campionato, che ha visto la sconfitta degli azzurri di Antonio Conte per mano del Chelsea, il quale grazie al successo ha scalzato dalle migliori otto l'Inter, nonostante la vittoria dei nerazzurri in casa del Borussia Dortmund. Nelle prime 8 ci sono cinque inglesi L'elenco delle otto elette - oltre all'Arsenal che ha fatto percorso netto e al Bayern Monaco che era a sua volta già sicuro del posto - comprende il Barcellona e un po' a sorpresa lo Sporting Lisbona ma non il Paris Saint Germain e nemmeno il Real Madrid, battuto e beffato dal Benfica del grande ex Mourinho, che entra per un soffio ai playoff grazie al gol del 4-2 segnato di testa dal portiere Trubin in pieno recupero. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

L’ultima giornata di Champions League ha portato i risultati che tutti aspettavano.

Il Napoli viene eliminato dalla Champions League dopo la sconfitta 3-2 contro il Chelsea al ‘Maradona’.

