Calcio giovanile L’under 17 conserva il primato

Lo scorso fine settimana, le squadre under 17 della Spal hanno conquistato tutte le vittorie, mantenendo il primo posto in classifica. La causa di questo successo è la forte determinazione dei giovani giocatori e il lavoro costante degli allenatori. In campo, la squadra ha mostrato sicurezza e compattezza, segnando diversi gol e subendone pochi. Questo risultato rafforza la posizione della Spal nel campionato giovanile.

Percorso netto per le selezioni del settore giovanile della Spal, che lo scorso weekend hanno vinto tutte le partite disputate. L' Under 17 di mister El Kaddouri conserva il primo posto aggiudicandosi con un netto 4-1 la sfida con la Centese (reti di Bellotti, Gamberoni, Fiorini e Guerrini). Nel prossimo turno è in programma una gara importante contro lo Jolanda, prima dello scontro diretto col Balca Poggese. Vittoria esterna pesantissima a Quartesana per la Spal Under 15. I giovani biancazzurri allenati dai mister Querzola e Bini nel campionato Under 16 calano il tris con gol di Sinisi, Piazzi e De Luca (1-3 il punteggio).