Settore giovanile L’Under 17 infila il terzo successo Raffaelli schianta l’Audace Cerignola

L’Under 17 biancorossa prosegue il suo percorso, conquistando la terza vittoria consecutiva e chiudendo il girone di andata con un successo di misura contro l’Audace Cerignola. La squadra ha offerto una prestazione solida e convincente, dimostrando continuità e determinazione nel corso della stagione. Un risultato positivo che testimonia il buon lavoro svolto e la crescita del settore giovanile.

