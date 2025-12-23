Settore giovanile L’Under 17 infila il terzo successo Raffaelli schianta l’Audace Cerignola
L’Under 17 biancorossa prosegue il suo percorso, conquistando la terza vittoria consecutiva e chiudendo il girone di andata con un successo di misura contro l’Audace Cerignola. La squadra ha offerto una prestazione solida e convincente, dimostrando continuità e determinazione nel corso della stagione. Un risultato positivo che testimonia il buon lavoro svolto e la crescita del settore giovanile.
Procede a ritmo sostenuto il cammino dell’ Under 17 biancorossa che conquista la terza vittoria di fila e chiude il girone di andata con un successo di misura contro l’ Audace Cericgnola, arrivata grazie ad una partita convincente giocata contro un solido avversario. I ragazzi di Gambini partono forte e si portano subito in vantaggio al 9’ del primo tempo, grazie ad uno splendido tiro di Raffaelli da fuori area che si insacca sotto la traversa. Il secondo tempo rimane molto equilibrato. Il Perugia non riesce a raddoppiare lasciando così delle possibilità al Cerignola che però non impensierisce mai seriamente la porta difesa da Cataldi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
