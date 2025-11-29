La fase a gironi dei Mondiali 2025 di calcio a 5 femminile si è ufficialmente conclusa. Ecco come sono andate le cose nelle ultime partite del Gruppo C e del Gruppo D, con l’Italia coinvolta e qualificata ai quarti di finale. Nuova Zelanda-Portogallo 0-10 (Gruppo C) Apre Janice Silva e chiude un’autorete di Pretty: nel mezzo un monologo delle lusitane, che saranno le prossime avversarie dell’Italia, ai quarti di finale. A referto vanno: Lavrador, ancora Janice Silva, due volte Fifo, Ines Matos, Maria Pereira, Kaka e Martinha. Portogallo che chiude a punteggio pieno. Tanzania-Giappone 0-9 (Gruppo C) Nipponiche dilaganti: Ryo Egawa fa da apripista e da finisher della lista delle marcatrici asiatiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

Calcio a 5 femminile, l'Italia va i quarti ai Mondiali. Portogallo, Giappone e Brasile con le azzurre