LIVE Italia-Portogallo 2-7 Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA | le azzurre si fermano ai quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:49 Termina qui anche la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Portogallo. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 12:48 In semifinale, come detto, il Portogallo troverà l’Argentina per una sfida che promette scintille e spettacolo. Si chiude qui invece il pur lusinghiero torneo dell’Italia. 12:46 Era difficile, ma dopo uno spavaldo primo tempo la speranza di assistere ad un’impresa stava aumentando. Purtroppo il veemente avvio di ripresa delle portoghesi ed i diversi svarioni della difesa azzurra ci hanno condannato allo stop ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Portogallo 2-7, Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano ai quarti

