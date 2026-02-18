Calcio femminile | la Juventus aspetta il Wofsburg in palio c’è il passaggio del turno in Champions

La Juventus affronta il Wolfsburg domani alle 18:45 all’Allianz Stadium di Torino per qualificarsi agli ottavi di Champions League femminile. La squadra italiana vuole riscattarsi dopo la sconfitta dell’andata e ottenere il passaggio del turno. La partita rappresenta un’occasione importante per dimostrare carattere e migliorare la prestazione precedente.

Imporre il proprio gioco, dimostrare personalità, non commettere gli errori dell’andata. Domani, giovedì 19 febbraio, alle ore 18:45, la prestigiosa cornice dell’Allianz Stadium di Torino sarà il palcoscenico di Juventsus-Wolfsburg, gara di ritorno valida per i play-off della Champions League 2025-2026 di calcio femminile. Una gara da dentro-fuori quella che dovranno affrontare le bianconere, reduci dal pareggio beffa subito allo scadere in Germania, mentre si trovavano in vantaggio sull’1-2. Ma quanto successo sei giorni fa è acqua passata. Oggi è tempo di riavvolgere il nastro, sfruttare il fattore campo per poter proseguire il cammino in campo continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

