Calcio femminile Juventus e Roma si sfidano a Pescara per la Supercoppa Italiana | in palio il primo titolo del 2026

Domani si disputa a Pescara la finale della Supercoppa Italiana femminile tra Juventus e Roma. L’incontro, che si svolge allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”, rappresenta il primo titolo in palio nel 2026. L’evento segna un momento importante per il calcio femminile italiano, riprendendo l’attività ufficiale dopo la pausa delle festività e sottolineando la crescita del settore.
Domani il risveglio. Allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara, il calcio femminile tricolore darà segnali di vitalità dopo la pausa legata alle festività. La finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Roma regalerà emozioni ed entrambe le compagini avranno motivazioni particolari per far proprio il primo titolo del nuovo anno. Calcio d’inizio alle ore 15:00. Le due formazioni rappresentano ormai due grandi realtà del movimento del Pallone in rosa del Bel Paese. Le bianconere hanno già alzato un trofeo in questa stagione, conquistando a settembre la prima edizione della Serie A Women’s Cup, proprio ai danni delle giallorosse. 🔗 Leggi su Oasport.it
