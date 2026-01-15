LIVE Conegliano-Dresda 3-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le venete vincono ed ottengono il passaggio del turno aritmetico!

Segui in tempo reale la partita di Champions League femminile di volley tra Conegliano e Dresda. Le venete si sono aggiudicate il match per 3-0, assicurandosi il passaggio del turno. Aggiorna la diretta per tutte le fasi della gara, con commenti e risultati aggiornati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-19 FINISCE QUI! VINCE CONEGLIANO! L'attacco di Akimoto esce e consegna la vittoria alle ragazze di SantarellI! 24-19 Altro lungolinea chirurgico di Haak! 23-19 Ancora Levinska! Senza ritmo, piazza una parallela complicata! 23-18 Errore dai nove metri per il Dresda, è il nono. 22-18 Diagonale di Levinska, ventesimo punto per lei! 22-17 Altra gran diagonale di Sillah, anche questa sera croce e delizia di Conegliano! 21-17 Passa l'attacco di Kuipers, il muro di Haak non riesce ad essere decisivo. 21-16 Ace di Ewert, ma Akimoto poteva e doveva fare di più in ricezione.

Champions League volley femminile oggi in tv: Conegliano-Dresda alle 20:30, dove vederla • Punti decisivi per le Pantere che cercano la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: punti decisivi quelli in palio contro le tedesche del Dresdner SC. x.com

#Coppeeuropee Conegliano sfida Dresda per assicurarsi il passaggio del turno in Champions Giovedì alle 20.30 in diretta Sky Sport, NOW e Dazn le pantere ospitano le tedesche al Palaverde Il comunicato stampa sul nostro sito LVF https://ww - facebook.com facebook

