La quindicesima giornata del girone senese di terza categoria ha mostrato risultati più equilibrati di quanto ci si aspettasse. Il Pievescola ha ottenuto un pareggio contro la capolista Sangimignanese, mentre Monticchiello ha dominato con una vittoria convincente. Castellina Scalo ha invece conquistato una vittoria con tre gol al Serre. Partite come Agrestone-Meroni e San Rocco-Geggiano hanno evidenziato l’incertezza e la competitività del torneo.

La quindicesima giornata del girone senese del campionato di terza categoria è risultata molto più equilibrata ed incerta del previsto: sabato, infatti, l’ Agrestone è riuscito a battere in casa per 2-1 la vicecapolista Meroni (reti di Carmignani e Castaldo su rigore per il Circolo, gol di Francesconi per i senesi) ed il San Rocco l’ha spuntata a Geggiano solo per 1-0 in virtù della marcatura realizzata da Castelli. Anche l’incontro Chiusdino-Sporting Gracciano è finito 1-0, in questo caso a favore dei locali (in gol Kamara). Ma il colpo a sorpresa più eclatante si è avuto ieri, con il Pievescola che è riuscito a pareggiare per 1-1 il match casalingo con la capolista Sangimignanese: è stato Suke su rigore a riequilibrare la marcatura di Ndene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Terza categoria. Il Pievescola costringe al pari la capolista Sangimignanese. Monticchiello a valanga. Castellina Scalo: tris al Serre

Leggi anche: Calcio Terza categoria. Sangimignanese battuta, San Rocco e Meroni a valanga. Il Montallese fa suo il derby. Esulta il Castellina Scalo

Terza categoria. La Sangimignanese continua la sua corsa. Meroni a valanga contro il Cus SienaLa Sangimignanese si conferma in testa alla classifica del girone senese di Terza categoria, dopo aver conquistato una vittoria per 2-1 contro il Geggiano in casa.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Terza categoria, tris della Margaritese; CALCIO TERZA CATEGORIA/ LA XII GIORNATA; Terza Categoria: segui live la giornata di campionato; Terza Categoria A-B-C-D – Finalmente si riparte! Villar 2025 vs Trinità il big match di giornata.

Calcio, Seconda e Terza Categoria: vittoria per la Novese, Vallalta ok e primo. Ko Concordia e Union Sg Sozzigalli, pari PossidieseSeconda Categoria, Girone H, classifica: Sermide 32, Libertas Ghepard 28, Bondeno 26, Athletic Valli 25, Rayo Granarolo 24, Lovers 1997 24, Real Bologna 23, Pol. Solarese 21, Persicetana 20, Galliera ... sulpanaro.net

TERZA CATEGORIA: ora è in testa da solo, lo spartak apuane può salire al secondo posto. Il Monti stravince lo scontro al vertice con il Cinquale (1-4). Al ’Raffi’ vanno a ...Un Monti feroce, aveva chiesto il tecnico Thomas Balloni, e così è stato. La squadra albiceleste ha vinto lo scontro al vertice (1-4) con il Cinquale, che invece non è apparso così determinato come ne ... lanazione.it

Calcio (Prima Categoria Girone B): Canosa Sannita-Casolana 0-4 (Terza rete, 1’st Ammar Barry) - facebook.com facebook