Terza categoria Monticchiello e Petroio conquistano tre punti preziosi

Nel campionato di Terza Categoria, il girone A di Arezzo ha registrato due incontri anticipati che hanno portato risultati significativi. Il Monticchiello ha vinto 3-1 contro il San Marco La Sella, mentre il Petroio ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Monsigliolo. Questi risultati rappresentano un passo importante per le squadre coinvolte, mentre le altre competizioni del girone senese e B aretino riprenderanno nel prossimo fine settimana.

Fermi il girone senese ed il girone B aretino, che riprenderanno la loro attività nel prossimo fine settimana, nel campionato di Terza categoria non sono certo mancati i botti nei due anticipi del girone A di Arezzo: il Monticchiello si è infatti aggiudicato per 3-1 lo scontro diretto interno con il San Marco La Sella ed il Petroio ha conquistato tre preziosissimi punti all'Armando Picchi battendo per 1-0 il Monsigliolo. Già al 5' il Monticchiello passa in vantaggio: Tahiri salta un difensore e con un pallonetto realizza l'1-0. I bianconeri cercano il raddoppio e lo ottengono al 20' con una palla al centro per Biagiotti che anticipa il portiere.

