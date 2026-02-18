Calcio a 5 Gottuso non è più l’allenatore del Forlì La panchina affidata a Filippo Mingozzi

Davide Gottuso ha lasciato il suo ruolo come allenatore del Forlì Calcio a 5, dopo che la squadra ha iniziato a perdere diverse partite nelle ultime settimane. Il club ha deciso di affidare la panchina a Filippo Mingozzi per cercare di invertire la rotta e migliorare i risultati sul campo.

“La società conferma la propria fiducia nella nuova guida tecnica della prima squadra e nello staff, con l’obiettivo di proseguire il lavoro intrapreso e centrare i traguardi stagionali”, comunica in una nota Davide Gottuso non è più l'allenatore del Forlì Calcio a 5. Il Club sottolinea “l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati nel corso del suo incarico”, augurandogli “le migliori fortune personali e sportive per il prosieguo della sua carriera”. La guida tecnica della prima squadra sarà affidata a mister Filippo Mingozzi, già vice allenatore, che assumerà l’incarico con effetto immediato.🔗 Leggi su Forlitoday.it

