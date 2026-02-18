Calcio a 5 Gottuso non è più l’allenatore del Forlì La panchina affidata a Filippo Mingozzi
Davide Gottuso ha lasciato il suo ruolo come allenatore del Forlì Calcio a 5, dopo che la squadra ha iniziato a perdere diverse partite nelle ultime settimane. Il club ha deciso di affidare la panchina a Filippo Mingozzi per cercare di invertire la rotta e migliorare i risultati sul campo.
“La società conferma la propria fiducia nella nuova guida tecnica della prima squadra e nello staff, con l’obiettivo di proseguire il lavoro intrapreso e centrare i traguardi stagionali”, comunica in una nota Davide Gottuso non è più l'allenatore del Forlì Calcio a 5. Il Club sottolinea “l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati nel corso del suo incarico”, augurandogli “le migliori fortune personali e sportive per il prosieguo della sua carriera”. La guida tecnica della prima squadra sarà affidata a mister Filippo Mingozzi, già vice allenatore, che assumerà l’incarico con effetto immediato.🔗 Leggi su Forlitoday.it
“Non è più il nostro allenatore”. Clamoroso nel calcio, salta la panchina: l’annuncio spiazza tuttiQuesta mattina l’Olympique Marsiglia ha annunciato la separazione da Roberto De Zerbi.
Allenatore Real Madrid, panchina affidata a Klopp? L’indiscrezione dopo l’addio di Xabi AlonsoDopo l’addio di Xabi Alonso, si susseguono voci sul futuro della panchina del Real Madrid.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Calcio a 5, Gottuso non è più l’allenatore del Forlì. La panchina affidata a Filippo Mingozzi; Gattuso fa l'Italia a cena: chi sono i 50 nomi per la Nazionale del futuro; Bastoni, minacce social e silenzio dopo le polemiche. Gattuso non vuole punirlo; Da Bastoni a Chiellini, da La Penna a Gattuso: nel caos di Inter-Juve c’è tutto il peggio del calcio italiano.
Calcio a 5, quello dell'Aposa si conferma un campo stregato per il ForlìOra serve reagire subito: sabato prossimo si torna al Pala Marabini contro gli Original Celtic Bhoys, dopo due trasferte consecutive ... forlitoday.it
Calcio a 5, il Forlì in trasferta a Bologna: faccia a faccia contro il fanalino di coda AposaSul fronte formazione, mister Gottuso recupera Martel, assente per squalifica nell’ultimo turno, e il portiere Ravaioli, che dovrebbe essere disponibile sabato dopo l’infortunio ... forlitoday.it
Per il CICC saranno premiati: Rally Assoluto e Rally Baja Conduttore: Manuele Mengozzi, Rally Assoluto e Rally Baja Co-Conduttore: Elisa Tassile, Rally Storico e Trofeo ACI Sport TH Easy-Conduttore: Filippo Andreetto, Rally Storico Co-Conduttore: Frances x.com
Varata la nuova giunta a Rapallo: Antonella Aonzo è vicesindaca, Filippo Lasinio assessore https://buff.ly/PRXTOwR facebook