Non è più il nostro allenatore Clamoroso nel calcio salta la panchina | l’annuncio spiazza tutti

Questa mattina l’Olympique Marsiglia ha annunciato la separazione da Roberto De Zerbi. La decisione è arrivata dopo settimane di tensioni e risultati altalenanti. Il club ha comunicato ufficialmente che l’esperienza dell’allenatore italiano si è conclusa in modo consensuale. Ora si cerca subito un nuovo tecnico per risollevare la squadra.

Si chiude con anticipo l'esperienza di Roberto De Zerbi sulla panchina dell' Olympique Marsiglia. Nella notte il club francese ha diffuso una nota ufficiale con cui comunica la separazione consensuale dall'allenatore italiano, al termine di settimane segnate da tensioni interne e risultati non continui. La decisione arriva dopo una fase complicata, acuita dall'andamento recente della squadra e da un contesto che, secondo quanto riportato da fonti vicine all'ambiente marsigliese, si sarebbe progressivamente deteriorato nelle ultime ore. Il club ha formalizzato l'intesa spiegando che l'accordo è stato raggiunto al termine di un confronto tra le principali figure dirigenziali e lo staff tecnico.

