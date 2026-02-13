Scontro favorevole per la Vigor Fucecchio L’insidioso Casalguidi attende il Cortenuova

La Vigor Fucecchio ottiene uno scontro favorevole contro il Casalguidi, che si presenta come una delle avversarie più deboli del girone, e ora si prepara ad affrontare il difficile Casalguidi, che arriva in forma dopo le ultime vittorie.

Altra sfida sulla carta abbordabile per la Vigor Fucecchio. Nell’odierna 19esima giornata di Serie C1, infatti, la squadra di coach Perretta sarà impegnata alle 21.45 a Pontassieve contro il Remole, formazione che occupa attualmente il terzultimo posto in classifica con 14 punti, ben 20 in meno di capitan Frediani e compagni. Tuttavia la Vigor dovrà scendere in campo con il giusto atteggiamento, memore della gara di andata terminata a reti bianche. Scendendo nel girone B di C2 gara insidiosa per l’ Atletico Fucecchio, che sempre stasera alle 22.15 ospita la Larcianese. I biancorossi locali devono vincere per proseguire la rincorsa alla promozione, ma i biancoviola pistoiesi sono in piena corsa per i play-off e fuori casa hanno vinto 4 delle 7 partite disputate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Questa sera la Vigor Fucecchio affronta in trasferta la Virtus Poggibonsi, nella terza giornata di ritorno di Serie C1.

Nell’ultima giornata di calcio a 5, la Vigor di Fucecchio ha dominato in casa contro l’Atletico 2001, penultimo in classifica.

