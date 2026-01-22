Calcio Eccellenza | Fratres Perignano espugna Fucecchio

Nel turno infrasettimanale di Eccellenza, il Fratres Perignano si è imposto sul campo del Fucecchio, consolidando la propria posizione in classifica. La partita, giocata a Pisa il 22 gennaio 2026, ha evidenziato l’impegno e la determinazione della squadra, che continua il suo percorso con attenzione e costanza. Un risultato importante nel contesto della stagione, che testimonia la crescita e la competitività del club.

Pisa 22 gennaio 2026 – L'ultimo turno infrasettimanale stagionale di Eccellenza esalta ancora il Fratres Perignano. In questo ventunesimo turno la squadra di mister Pacifico Fanani espugna il campo del Fucecchio per 0 – 2 grazie alle reti dei suoi attaccanti Mearini e Giordani. Quinta rete per il primo, il doppio, dieci, per il secondo proveniente dall'Eccellenza laziale. Settimo posto con trenta punti per i rossoblù a due punti dalla quinta piazza play-off attualmente occupata da Belvedere e Sporting Cecina. La Real Cerretese è quarta, il Viareggio terzo (pareggio a reti bianche contro la Sestese), al comando la Lucchese fermata a Belvedere (1 – 1) e lo Zenith Prato fermato in casa nel derby dal Montespertoli (1 – 1).

