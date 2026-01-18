Allerta meteo rossa in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria domani 19 gennaio | le regioni a rischio

Il 19 gennaio, la Protezione civile ha emesso allerte meteo significative per le regioni italiane del Sud e della Sardegna. La Sardegna è in allerta rossa, mentre Sicilia e Calabria sono sotto allerta arancione, a causa di maltempo in arrivo. Precipitazioni intense, venti di burrasca e nevicate a quote basse sono previsti, richiedendo attenzione e precauzioni.

Nuova allerta meteo della Protezione civile: arriva una fase di maltempo con nubifragi, venti di burrasca e nevicate a quote via via più basse. 🔗 Leggi su Fanpage.it Allerta meteo scuole chiuse lunedì 19 gennaio: rossa in Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria. Stop alle lezioni in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Lunedì 19 gennaio, scuole chiuse in diverse regioni italiane a causa delle allerte meteo: rosso in Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria. La misura coinvolge numerosi comuni, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico. L’elenco delle località interessate sarà aggiornato man mano. Si tratta di un’ulteriore fase di maltempo che interessa il paese, richiedendo attenzione e precauzioni per tutta la popolazione. Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 6 gennaio: le regioni a rischio

Per l’Epifania, l’Italia si prepara a fronteggiare condizioni meteorologiche avverse. Sono previste nevicate, piogge e temperature rigide, con allerta arancione in alcune zone del Lazio e del Molise e allerta gialla in molte regioni del Centro-Sud. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per affrontare le eventuali criticità legate al maltempo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. ISOLA TERRA NOSTRA METEO ..ALLERTA DI LIVELLO ARANCIONE.. Avviso - Allerta Meteo La Protezione Civile Regionale ha emesso aggiornamento del bollettino meteo, livello ARANCIONE, per oggi 18 gennaio 2026 fino alle ore 24.00 e per domani 19 - facebook.com facebook ALLERTA METEO Da stasera a tutta la giornata di martedì una tempesta investirà l’area del #Mediterraneo centrale con venti fino a 100 km/h e onde fino a 8/9 metri d’altezza. È pericoloso mettersi in mare, in particolare salpando dalle cos x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.