Tenta di rapire una bimba di un anno e mezzo al supermercato e le rompe una gamba | arrestato
Un uomo di 37 anni, senza fissa dimora e di nazionalità rumena, è stato arrestato oggi dalla polizia dopo aver cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo all’ingresso di un supermercato. Durante l’episodio, l’uomo ha anche rotto una gamba alla piccola nel tentativo di trascinarla via. La madre della bimba ha subito gridato e attirato l’attenzione dei passanti, che hanno chiamato immediatamente le forze dell’ordine.
Un uomo di 37 anni, un rumeno senza fissa dimora, è stato arrestato oggi dalla polizia dopo aver tentato di rapire una bimba di un anno e mezzo all’ingresso di un supermercato. I fatti sono avvenuti attorno alle 13 di oggi a Bergamo, all’ingresso di un punto Esselunga. La piccola, secondo quanto ricostruito, stava entrando con la mamma nel supermercato, col papà a breve distanza. A un certo punto il 37enne si sarebbe scagliato con violenza contro la bimba, afferrandola per le gambe e cercando di trascinarla via con sé. La pronta reazione dei genitori ha evitato che il sequestro andasse in porto.🔗 Leggi su Open.online
