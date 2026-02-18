Cagnin | La prima partita dei Play Off non è stata semplice

Cagnin ha spiegato che la prima partita dei Play Off è stata difficile. La Numia Vero Volley Milano ha vinto contro l’Olympiacos Piraeus nella CEV Champions League, mostrando una buona prestazione e conquistando il successo in pochi punti.

Una prestazione convincente della Numia Vero Volley Milano ha inaugurato i play off della CEV Champions League, imponendosi sull'Olympiacos Piraeus in poco più di un'ora con un secco 0-3 (20-25; 21-25; 17-25). Un successo che accende le speranze milanesi di avanzare nel torneo e di guardare con fiducia ai prossimi incroci di tabellone. La sfida ha visto Milano controllare le fasi iniziali degli scambi e capitalizzare le chance decisive nei tre set. Difesa compatta e battute incisive hanno costretto l'Olympiacos a inseguire, costringendo i greci a cambiare pelle durante l'incontro. Sostituzioni mirate hanno permesso alla squadra di gestire al meglio i momenti di turno, mantenendo alta la pressione e chiudendo i set con autorità.