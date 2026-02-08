Brutta caduta sulle piste da sci | necessario l' intervento dell' elisoccorso

Un incidente sulle piste da sci di Bobbio ha portato all’intervento dell’elisoccorso nel primo pomeriggio di oggi. Una persona è caduta durante la sciata e ha avuto bisogno di aiuto. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno portato l’infortunato in ospedale. La zona è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso.

Brutta caduta sulle piste da sci di Bobbio. L'infortunio sportivo è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 8 febbraio, nella località dell'alta Valsassina e ha richiesto l'intervento dei soccorsi. A rimanere ferito un uomo di 79 anni. L'allarme è scattato in codice giallo (media gravità) e la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto l'elisoccorso decollato da Como, oltre allo skibob. Dopo le prime cure portate sul posto, il 79enne è stato trasportato in ospedale.

