Ucraina | attacchi russi provocano blackout e bloccano i voli in Polonia

Questa mattina, l'Ucraina ha subito nuovi attacchi russi che hanno causato blackout in diverse zone del Paese. Le infrastrutture energetiche sono state colpite, interrompendo la fornitura di corrente e bloccando i voli in Polonia, vicina al confine. La situazione resta critica e in evoluzione.

Kiev, 7 fev. (Adnkronos) - L'alimentazione elettrica è stata interrotta in vaste aree dell'Ucraina a seguito degli attacchi russi alle infrastrutture energetiche del Paese. Lo ha annunciato l'autorità energetica ucraina, rilevando che le infrastrutture sono state danneggiate. Nel frattempo, le autorità polacche hanno riferito che, a causa dei raid nell'Ucraina occidentale, le operazioni sono state sospese negli aeroporti di Lublino e Rzeszow, nella parte orientale del Paese, vicino al confine tra le due nazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Nella notte, l’Ucraina ha subito un nuovo attacco russo vicino a Kiev.

Argomenti discussi: Droni e missili nella regione di Odessa e Vinnytsia. Russia, attentato a un generale dei servizi - Aggiornamento del 07 Febbraio delle ore 07:53; La Russia intensifica gli attacchi alla rete energetica ucraina e trasforma l’inverno in un’arma di guerra.

