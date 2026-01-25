Scivola sul sentiero verso il Cornizzolo 62enne raggiunto a piedi dai tecnici e trasportato a valle

Nel pomeriggio di sabato 24 gennaio, il Soccorso Alpino Lariano è intervenuto a Civate, sulla Valle dell’Oro, per un escursionista di 62 anni caduto lungo il sentiero verso il Cornizzolo. L’uomo è stato raggiunto a piedi dai tecnici e poi trasportato a valle in condizioni di sicurezza. L’intervento si è reso necessario a causa di una caduta avvenuta durante l’escursione in una delle vie che conducono alla vetta.

Cade sul Cornizzolo, escursionista recuperato dai soccorritoriNel pomeriggio di sabato, un escursionista di 60 anni è caduto nei pressi del monumento alla Madonna sul Monte Cornizzolo, riportando un infortunio alla gamba.

