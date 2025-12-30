Cade sul sentiero del Corno Rat ai Corni di Canzo | soccorsi con quad e elicottero

Oggi, 30 dicembre, lungo il sentiero di discesa dal Corno Rat nei Corni di Canzo, si è reso necessario un intervento di soccorso complesso, coinvolgendo quad e un elicottero. L’intervento è stato avviato intorno a mezzogiorno a causa di un incidente, evidenziando l’importanza di un intervento rapido e coordinato in zone di difficoltà.

È stato un intervento complesso quello scattato intorno a mezzogiorno di oggi, martedì 30 dicembre, lungo il sentiero di discesa dal Corno Rat, nell'area dei Corni di Canzo. Una persona è caduta in un tratto particolarmente impervio, rendendo necessario l'intervento delle squadre di soccorso.

Cade su un sentiero del Corno Medale: escursionista grave in ospedale - Un escursionista di 56 anni di Borgosatollo provincia di Brescia ,è precipitato da un sentiero sul monte Medale. ilgiorno.it

Alassio, biker cade sul sentiero Vipera e resta ferito, interviene l’elicotttero - facebook.com facebook

Runner cade sul sentiero carsico 23 a Trieste: intervento di soccorso alpino e ambulanza nel primo pomeriggio. #Friuli #Trieste #Cronaca #Inprimopiano x.com

