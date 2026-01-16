A Napoli, una donna anziana è rimasta ferita alla testa dopo essere stata colpita da un monopattino caduto da una rampa. L'incidente, ancora oggetto di indagine, ha richiesto il ricovero in ospedale. La vicenda solleva domande sulla sicurezza e sulla gestione degli spazi urbani per veicoli come i monopattini elettrici.

È giallo sul ferimento di una donna, finita in ospedale dopo essere stata colpita da un monopattino che le è precipitato addosso. L’episodio, accaduto ieri a Napoli mentre la 67enne stava percorrendo piazzale Tecchio, a Fuorigrotta, è al centro delle indagini della polizia di stato che segue l’ipotesi del dolo. La dinamica e le eventuali responsabilità collegate alla vicenda, infatti, non sono da ricondurre a un incidente. La ricostruzione degli investigatori riguarda piuttosto una pericolosa bravata, a tutti gli effetti un’azione criminale che, solo per caso, non ha provocato conseguenze ben più gravi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, colpita dal monopattino lanciato da una rampa: anziana ferita alla testa

