Napoli colpita dal monopattino lanciato da una rampa | anziana ferita alla testa
A Napoli, una donna anziana è rimasta ferita alla testa dopo essere stata colpita da un monopattino caduto da una rampa. L'incidente, ancora oggetto di indagine, ha richiesto il ricovero in ospedale. La vicenda solleva domande sulla sicurezza e sulla gestione degli spazi urbani per veicoli come i monopattini elettrici.
È giallo sul ferimento di una donna, finita in ospedale dopo essere stata colpita da un monopattino che le è precipitato addosso. L’episodio, accaduto ieri a Napoli mentre la 67enne stava percorrendo piazzale Tecchio, a Fuorigrotta, è al centro delle indagini della polizia di stato che segue l’ipotesi del dolo. La dinamica e le eventuali responsabilità collegate alla vicenda, infatti, non sono da ricondurre a un incidente. La ricostruzione degli investigatori riguarda piuttosto una pericolosa bravata, a tutti gli effetti un’azione criminale che, solo per caso, non ha provocato conseguenze ben più gravi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Follia a Napoli, monopattino lanciato dall’alto su una donna: colpita alla testa, è grave in ospedale
Leggi anche: Choc a Napoli: donna colpita da un monopattino lanciato dal tetto di un edificio a Fuorigrotta
Annabella Martinelli svanita nel nulla dall’Epifania, a Padova un’altra misteriosa sparizione; Chiara Ferragni assolta dall accusa di truffa aggravata per il pandoro e le uova; Trenitalia, nel 2025 realizzati 181 trasporti di materiale biologico: l'accordo siglato con il Centro Nazionale Trapianti; Temporali e venti forti su tutta la Regione: scatta l'allerta meteo Gialla.
Napoli, colpita dal monopattino lanciato da una rampa: anziana ferita alla testa - È giallo sul ferimento di una donna, finita in ospedale dopo essere stata colpita da un monopattino che le è precipitato addosso. ilmattino.it
Napoli, donna colpita alla testa da un monopattino: ricoverata in gravi condizioni - Monopattino lanciato da un parcheggio a Napoli: donna di 67 anni colpita alla testa a Fuorigrotta, indagini della polizia in corso per chiarire la dinamica. notizie.it
Follia a Napoli, donna colpita da un monopattino lanciato da un tetto - Una donna di 67 anni è rimasta ferita dopo essere stata colpita alla testa da un monopattino lanciato dal tetto di un edificio in ... internapoli.it
NAPOLI, DONNA FERITA DA UN MONOPATTINO CADUTO DALL’ALTO A FUORIGROTTA Momenti di paura a Fuorigrotta, dove una donna di 67 anni è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un monopattino caduto dall’alto, da un’altezza di circa 7-8 metri - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.